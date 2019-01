Leerdam maakt veel goed in strijd Schaatser van het Jaar

„Het is jammer dat er zoveel afzeggingen zijn, terwijl het schaatsen zó ontzettend leeft. Het is ontzettend positief dat Thialf twee dagen is uitverkocht. De toeschouwers en sponsors verdienen het om alle toppers aan de start te zien.”

„Ik wil niet altijd achteromkijken, maar vroeger kwam het niet voor dat er zoveel afzeggingen waren. Het lijkt tegenwoordig wel algemeen geaccepteerd dat je niet meedoet aan een NK. Dit is een toernooi waar een nationale titel aan vast zit. Dat lijkt iedereen wel te vergeten.”

Misschien had de KNSB er verstandig aan gedaan om aan deze NK rechtstreekse kwalificaties voor de WK’s allround en sprint te verbinden, meent Timmer. „Ik ben van mening dat er voor die startbewijzen gestreden moet worden. Gewoon rijden voor die plekken. En dan kun je, achteraf, altijd nog kijken of je in geval van bijvoorbeeld calamiteiten aanwijsplaatsen kunt toewijzen.”

Het optreden van sprintster Jutta Leerdam maakte echter veel goed. „Het is super om te zien hoe zij zich ontwikkelt. Ze maakt momenteel heel erg grote stappen en dat is bijzonder. Af en toe is ze heel kritisch op zichzelf. Ze moet alleen niet vergeten waar ze vandaan komt en zich even realiseren wat ze wél heel goed doet. Dat is namelijk geen vanzelfsprekendheid. Nu is ze in opkomst en kan ze nog vrijuit schaatsen. Vanaf volgend jaar zijn de verwachtingen echter anders. Ik ben benieuwd hoe ze zich staande houdt als er andere facetten als druk van buitenaf om de hoek komen kijken.”