PSG weet Paredes wel te strikken

PARIJS

De 24-jarige middenvelder komt over van Zenit Sint-Petersburg. Paredes, die een contract tot medio 2023 ondertekende in Parijs, speelde sinds de zomer van 2017 voor de huidige nummer 1 van Rusland.

De Argentijn kwam eerder in eigen land uit voor Boca Juniors en voor de Italiaanse clubs Chievo Verona, AS Roma en Empoli. De negenvoudig international (één doelpunt) zat in de voorselectie voor het WK, maar mocht niet mee naar Rusland.

PSG had behoefte aan een extra middenvelder omdat Adrien Rabiot weigert zijn aflopende contract te verlengen en daardoor uit de selectie is gezet. Paredes komt met Angel Di Maria een landgenoot tegen bij de onbedreigde koploper van de Ligue 1. PSG greep eerder naast Frenkie de Jong. De Ajacied gaat in de zomer naar FC Barcelona.