Domper Feyenoord; Botteghin dit seizoen niet meer in actie

Botteghin raakte in de slotfase geblesseerd, maar speelde de wedstrijd wel uit. „Het is gebleken dat de blessure ernstig is. Hij zal dit seizoen niet meer in actie komen”, meldt Giovanni van Bronckhorst op het clubkanaal van Feyenoord.

De 31-jarige Braziliaan had tegen Ajax juist voor het eerst in twee maanden weer een basisplaats gekregen van trainer Giovanni van Bronckhorst, die Botteghin de voorkeur gaf boven Jan-Arie van der Heijden. De mandekker was zijn plek in het hart van de defensie in november kwijtgeraakt aan Sven van Beek.

De Braziliaan liep in september 2017 ook al een knieblessure op. Botteghin, die sinds 2015 voor Feyenoord speelt, kwam daardoor vorig seizoen slechts tot twaalf competitieduels.