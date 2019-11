Koeman: ’Dat stoort Zoet, dat zegt hij zelf ook’

„Nadat ik vrijdag de selectie bekend had gemaakt, kreeg Patrick Lodewijks keurig een telefoontje van Jeroen”, zei Koeman dinsdagmiddag op de persconferentie. „Jeroen had net van Mark van Bommel gehoord dat hij niet zou gaan spelen tegen Willem II en informeerde ons direct. Ik wist dus nog niet dat hij gepasseerd zou worden, maar ook als ik dat donderdagavond al had geweten, had ik hem geselecteerd”, brak Koeman een lans voor de PSV-goalie.

Tweede of derde keeper?

„Je ziet wel aan hem dat het hem pijn gedaan heeft wat er is gebeurd. En dat de manier waarop hem stoort. Dat zegt hij zelf ook”, aldus Koeman. „Natuurlijk heb ik hem de afgelopen periode gezien, maar ook in overleg met Patrick hebben we besloten hem niet te laten vallen. We werken graag met een min of meer vaste selectie. We wisselen niet meteen als iemand even minder speelt. Hij was altijd tweede keeper van Oranje, ja”, zei de bondscoach op een vraag verwijzend naar de situatie bij PSV.

„Of dat deze week ook zo blijft, dat gaan we zien. Maar ik zal het op tijd laten weten”, zei Koeman met een glimlach rond zijn mond. De leiding van PSV ging eerder deze week in een statement door het stof over het feit dat het Zoet niet tijdig had geïnformeerd dat hij voor het duel bij Willem II geen tweede, maar derde keeper zou zijn achter Lars Unnerstall en Robbin Ruiter.