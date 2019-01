Schaakmat voor oud-wereldkampioen

Hij maakte zijn besluit bekend in Den Haag bij het Torentje Schaak Simultaan tegen parlementariërs en journalisten, de traditionele afsluiting van het Tata Steel Chess.

De 43-jarige Kramnik onttroonde in 2000 zijn landgenoot Gary Kasparov als wereldkampioen, in 2007 raakte hij de titel kwijt aan de Indiër Viswanathan Anand. Hij heeft vrijwel alle grote toptoernooien gewonnen, inclusief Wijk aan Zee in 1998. Dit jaar eindigde Kramnik als veertiende en laatste; hij verloor van onder anderen Anish Giri.

,,Mijn schaakcarrière was een geweldige ervaring en ik ben erg dankbaar voor wat de schaaksport mij heeft gebracht. Het was soms moeilijk, soms meer succesvol dan ik ooit had kunnen dromen, maar het was zonder meer een weergaloze menselijke ervaring voor mij'', aldus de Russische grootmeester.