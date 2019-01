’Yellow Submarine’ weer de boot in met trainer

Luis Garcia moet vertrekken omdat de resultaten onder zijn leiding niet zijn verbeterd. Villarreal won dit seizoen pas drie keer in La Liga en staat met achttien punten op de voorlaatste plaats.

De 46-jarige Garcia volgde in december de ontslagen Javier Calleja op, die Villarreal vorig seizoen nog naar de vijfde plaats in de Spaanse competitie en daarmee een Europese ticket had geleid. De nieuwe trainer begon met een zege op Spartak Moskou in de Europa League, waardoor Villarreal zich als groepswinnaar plaatste voor de knock-outfase. In Liga bleven de gewenste resultaten echter uit.

De gele brigade pakte onder leiding van Garcia in zes wedstrijden slechts vier punten (twee nederlagen, vier remises). In het bekertoernooi werd Villarreal uitgeschakeld door Espanyol.