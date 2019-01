Klopp kan weer rekenen op Wijnaldum

De Rotterdammer miste de vorige wedstrijd tegen Crystal Palace (4-3) vanwege een knieblessure. Wijnaldum traint inmiddels weer met de selectie van manager Jürgen Klopp, die onlangs naar Dubai ging voor een kort trainingskamp.

De Duitser kon met zijn spelers even weg uit Engeland omdat Liverpool al is uitgeschakeld in de de Engelse bekertoernooien en er daardoor liefst elf dagen tussen twee competitieduels in zaten. Verdediger Virgil van Dijk keerde ziek terug uit Dubai, maar ook de aanvoerder van Oranje traint weer mee. Klopp moet het tegen Leicester City wel stellen zonder Trent Alexander-Arnold (knie), Joe Gomez (beenbreuk) en James Milner (geschorst).

Liverpool heeft aan kop van de Engelse competitie vier punten voorsprong op titelverdediger Manchester City.