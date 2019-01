Knegt ondergaat huidtransplantatie

Artsen hebben daarbij huidtransplantaties verricht op beide benen. Voor deze operatie is eigen huid van de 29-jarige Fries gebruikt. Knegt liep drie weken geleden ernstige brandwonden op bij het aansteken van een houtkachel.

De operatie is volgens plan verlopen. Alles is in één sessie uitgevoerd, laat schaatsbond KNSB weten. Zoals het er nu naar uitziet, zal het bij deze huidtransplantatie blijven.

Spoedig herstel

Knegt zal naar verwachting nog enkele weken in het brandwondencentrum moeten verblijven. Hij maakt het daar naar omstandigheden goed.

„Ik ben blij dat de operatie goed is verlopen”, zegt Knegt. „Ik kijk uit naar een spoedig herstel. Ze verzorgen me hier uitstekend. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik mijn oude leven snel weer kan oppikken. Zo gauw het kan, ga ik werken aan mijn comeback op het ijs.”

De talrijke blijken van medeleven, afkomstig uit heel het land, doen Knegt goed. Hij krijgt veel kaarten van mensen die hem beterschap wensen. „Daar ben ik superblij mee. Het geeft me extra motivatie om hier weer bovenop te komen.”

