Eis ’muntjesgooiers’ PSV: één jaar cel

Ze moeten ook 600 euro betalen aan elk van de vier bedelaarsters. Dit meldt het Spaanse AS.

De supporters waren te zien op een filmpje, waarop bedelaarsters zich op het Madrileense plein Plaza Mayor opdrukken in ruil voor geld. Ook lieten ze hulpbehoevenden voor een paar centen kunstjes doen. De beelden gingen heel de wereld over en veroorzaakten veel ophef.

De Spaanse minister-president Mariano Rajoy sprak er schande van. PSV gaf vervolgens aan de desbetreffende personen flink aan te pakken.

Overigens hoeft een celstraf van minder dan twee jaar in Spanje vaak niet uitgezeten te worden bij een eerste vergrijp, de zogenaamde ’first offenders’. De kans is dus zeer groot dat de PSV-fans sowieso niet de cel in hoeven te gaan. Wanneer de defintieve uitspraak is, is nog niet bekend.