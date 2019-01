Krajicek verliest Dimitrov

De Bulgaar Grigor Dimitrov heeft zich vanwege een schouderblessure afgemeld. Martin Klizan vervangt de nummer 24 van de wereld.

De Slowaak won het tennistoernooi in Rotterdam in 2016. Klizan staat 38e op de wereldranglijst. De Japanner Kei Nishikori, zevende van de wereld, is de als eerste geplaatste tennisser in Ahoy.

De toernooiorganisatie maakte tevens bekend dat voor het dubbelspel Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut zijn gestrikt. Het Franse koppel won onlangs het dubbelspel op de Australian Open en verdedigt de titel in Rotterdam. Robin Haase en Matwé Middelkoop doen met een wildcard mee in het dubbelspel.

Het 46e ABN AMRO World Tennis Tournament wordt gehouden van 9 tot en met 17 februari in Ahoy.