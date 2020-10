Ten Hag blijft met ’pittige’ smaak achter: ’Liverpool op rand van afgrond gebracht’

De oefenmeester zag „een uitstekend Ajax” in de Johan Cruijff ArenA, zo stelde hij in gesprek met Ziggo Sport.

„We hebben Liverpool op de rand van de afgrond gebracht. We kunnen deze nederlaag alleen onszelf verwijten. We creëerden kansen, maar moeten dan wel de trekker overhalen. Nu deden we onszelf tekort en dan blijf je met pittige smaak achter.”

Ten Hag liet Ajax aantreden in een onalledaagse formatie: geen 4-3-3, maar 4-4-2. „Of ik het achteraf anders had aangepakt? Nee, want we hebben het uitstekend gedaan. Tegen een heel goed team hebben we fantastisch gespeeld. Het plan en de uitvoering waren uitstekend, alleen de goal ontbrak.”

Georginio Wijnaldum snelt weg bij Ajax-aanvoerder Dusan Tadic. Ⓒ BSR Agency

Georginio Wijnaldum

Liverpool-middenvelder Georginio Wijnaldum was het oneens met Ten Hag. De Oranje-international sprak van een terechte overwinning voor The Reds. „Ja, Ajax heeft kansen gehad, maar wij ook. Zij hadden misschien kunnen winnen, maar wij hadden ook een veel ruimere zege kunnen boeken.”

Wijnaldum vond wel dat Ajax prima voor de dag kwam. „Ik was een beetje verrast door het feit dat ze zich aanpasten aan ons, maar ik denk dat het een goede tactiek was. Wij kunnen nog beter, maar dit was het eerste Champions League-duel van dit seizoen en we hopen in het toernooi te groeien. Beginnen met een overwinning bij Ajax is gewoon goed.”

Daley Blind kon niet voorkomen dat Ajax in eigen huis met 0-1 verloor. Ⓒ ANP

Daley Blind

Daley Blind vond dat Ajax een punt had verdiend in het duel met Liverpool (0-1) in de Champions League. „Ik denk dat we best gelijk hadden kunnen spelen”, zei hij bij Ziggo Sport. „Tegen deze topclub hebben we best een aantal goede kansen uitgespeeld. We hadden er echter tenminste een moeten benutten.”

Tevreden was hij uiteraard niet. „Het gaat om het resultaat en dat was niet goed”, vervolgde de international. „In de meeste wedstrijden gaat het nu eenmaal om de details, die moeten goed zijn. En dat was bij ons vanavond niet het geval. Dat mogen we onszelf verwijten, hoewel we een goede wedstrijd hebben gespeeld.”

Davy Klaassen in duel met Liverpool-back Andrew Robertson. Ⓒ REUTERS

Davy Klaassen

Davy Klaassen vond het „zonde” dat de thuiswedstrijd tegen Liverpool met 0-1 verloren ging. „Ik denk wel dat we een puntje hadden verdiend”, beaamde de middenvelder bij SBS6. „Het klopt dat we voldoende kansen hebben gecreëerd, maar dan moet de bal er wel ingaan. En dan krijgen we ook nog zo’n klotegoal tegen”, doelde hij op het eigen doelpunt van Nicolás Tagliafico in de 35e minuut. „Dat is gewoon zonde.”

Klaassen speelde een degelijke wedstrijd, maar moest in de 74e minuut naar de kant. „Waarom? Ik heb geen idee. Dan kan toch? Je mag nu eenmaal vijf spelers wisselen. Of ik uitleg heb gehad? Nou, ik denk dat de trainer tijdens zo’n wedstrijd wel andere zaken aan zijn hoofd heeft. Misschien wilde hij er een paar frisse benen in.”