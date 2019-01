Stuntploeg Qatar naar finale Azië Cup

De Qatarezen wonnen met 4-0 van het gastland de Verenigde Arabische Emiraten. Boualem Khoukhi, Almoez Ali, Hasan Al Haydos en Hamid Ismeil maakten in Abu Dhabi de doelpunten in het duel tussen de twee golfstaten.

Qatar, 93e op wereldranglijst van de wereldvoetbalbond FIFA, stond voor het eerst in de halve finale en dan ook nog tegen de overzeese buren. De Emiraten, 79e op de FIFA-ranking, verloren in 1996 de finale en bereikten bij de vorige editie in 2015 ook de halve eindstrijd.

Qatar, dat met een jonge ploeg het hele toernooi al verbaast, voetbalde onbevangen. Het team van de Spaanse trainer Felix Sanchez kreeg net als in de eerdere wedstrijden geen enkel tegendoelpunt en maakte er dinsdag zelf vier.