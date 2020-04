Lance Armstrong: ’Michael Boogerd poepte die dag over mijn dromen’

De twee kwamen kilometers voor de finish alleen vooraan te zitten. De Texaan was er heilig van overtuigd dat hij de Gold Race zou gaan winnen. „Hoeveel vertrouwen ik had in de sprint? Als er een getal groter is dan 100. Dan is het dat getal. Zoveel”, zegt hij in de podcast.

Boogerd haakt daar vervolgens lekker op in. „En dan te bedenken: ik was denk ik een van de traagste sprinters van het peloton.” Armstrong: „Oh ja, dat is lekker om te horen. Geweldig. Het was echt een wonder dat je van mij won toen.”

Druk

The Boss vraagt zich af hoeveel druk Boogerd voelde bij Rabobank in die tijd om de klassieker in Limburg te winnen. „Die was dat jaar erg groot”, legt hij uit. „In de Ronde van Vlaanderen en in Luik-Bastenaken-Luik wisten we niet te winnen, dus de druk werd almaar groter. Het was bovendien de laatste voorjaarsklassieker. Iedereen had het over Rabobank.”

Boogerd vervolgt: „We waren ook nerveus voor de koers. We hadden aardig wat kritiek gehad en moesten echt winnen. Daar hadden we ook wel het team voor en iedereen was fit en klaar ervoor.”

Pannenkoeken

Armstrong vertelt dan dat hij zich nog heel weinig van die koers kan herinneren. „Ik weet vooral nog de laatste kilometer, aldus Boogerd. „Toen was ik erg nerveus. Ik reed ook met de Nederlandse kampioenstrui en vooral ook alleen maar in je wiel. Ik kon mij op dat moment al helemaal voorstellen wat iedereen zou zeggen als ik dit zou verliezen. Ik zag de finishlijn en dacht: ’Oh shit’.”

De Texaanse ex-renner gooit er af en toe wat Nederlandse woorden tussendoor. „De kranten zouden jullie allemaal ’pannenkoeken’ noemen als je niet zou winnen.” Daar haakt Boogerd op in. „Het zat mij totaal niet lekker dat ik in je wiel zat de hele tijd. Ik mocht van mijn ploegleider (Jan Raas, red) niet de kop overnemen. Maar zo rijden was mijn stijl helemaal niet, je kent mij. Het voelde een beetje alsof ik de zege had gestolen.”

’Bullshit-hulp’

„En ik weet nog wat je zei op het podium”, weet Boogerd zich te herinneren. „’Boogie’, ik weet dat je geen fl*kker bent, misschien kan je mij in juli helpen als ik je nodig heb.”

Armstrong kan dat ook nog terughalen. „Ik zag je gezicht toen. Zo van: ’huh, wat ga jij dan doen in juli in de Tour (Armstrong stond aan de vooravond van zijn inmiddels geschrapte zeven Tourzeges, red)?’ Maar Johan Bruyneel (zijn voormalig ploegleider bij onder andere Motorola, red) en ik wisten waar we mee bezig waren en hadden wel een idee daarover. Een goed gevoel over juli.”

Volgens Bruyneel, die ook in de podcast voorkomt, had Rabobank zijn ploeg inderdaad wel geholpen die Tour de France. „Ja, 30 seconden in de afdaling van de Telegraph. Bullshit-hulp”, schiet Armstrong meteen terug. Boogerd met zijn bekende glimlach: „Ach, we deden toch wel íets!”