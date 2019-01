Dopingautoriteit wil ’vlucht’ Hari en Gerges voorkomen

Badr Hari en Hesdy Gerges tijdens het weegmoment en de stare down op Schiphol vorig jaar. Ⓒ ANP

Kickboksorganisatie Glory is nog in gesprek met de Dopingautoriteit en het Instituut Sportrechtspraak (ISR) over een samenwerking. Gisteren werd bekend dat het contract door Glory is opgezegd, maar de promotor wil wel graag blijven samenwerken met de instanties.