Nieuwe goalie Ajax gelooft heilig in titel

„Ik weet dat we vijf punten achterstaan op PSV, maar ik denk dat we dat gat kunnen dichten”, spreekt de 24-jarige goalie in gesprek met Ajax TV. „Ajax heeft laten zien dat het een heel sterk team heeft. Het heeft het sterkste team, met de beste spelers en een heel goede structuur.”

Sinds Ajax afgelopen weekeinde een pak slaag kreeg van Feyenoord is de achterstand vijf punten op PSV. „Maar we moeten nog thuis tegen PSV. Ik wil één van de spelers zijn die bijdraagt aan de titel. Ik wil heel heel, hard werken om de ploeg te helpen.”

Varela is binnengehaald vanwege het matige optreden van Kostas Lamprou tegen Heerenveen: 4-4.