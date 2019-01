Zware straffen McGregor en Noermagomedov

De Rus Noermagomedov moet een boete betalen van 500.000 dollar, omgerekend 438.000 euro, en mag negen maanden niet deelnemen aan kooigevechten. De Ier McGregor moet zes maanden toekijken en krijgt een boete van 50.000 dollar (43.800 euro) voor zijn aandeel in het incident.

De schorsingen gaan met terugwerkende kracht in vanaf 6 oktober 2018 toen het titelgevecht in de mixed martial arts plaatsvond. De schorsing van Noermagomedov wordt met drie maanden verminderd als hij meedoet aan een anti-pestcampagne.

De Rus won het duel in Las Vegas maar was blijkbaar zo opgehitst door de aanhangers van McGregor, dat hij de kooi uit klom en met een vechter uit het het team van McGregor op de vuist ging. Een trainingspartner van Noermagomedov klauterde vervolgens de kooi in en begon in te slaan op de aangeslagen McGregor. De Ier liet dat niet over zich heengaan en vocht terug.

Voorzitter van de vechtbond UFC, Dana White, zei enkele dagen na het duel dat Noermagomedov zijn wereldtitel niet zal verliezen als de Rus een schorsing krijgt.

Bekijk ook: McGregor prijst Solskjaer de hemel in