Ex-prof Vega wil Infantino uitdagen

De Zwitserse ex-prof Ramon Vega zegt in de Süddeutsche Zeitung dat hij serieus overweegt om zich te mengen in de strijd. Volgens de 47-jarige oud-verdediger heeft hij al veel positieve reacties ontvangen naar aanleiding van zijn beoogde deelname aan het FIFA-congres op 5 juni in Parijs, waar de voorzitter zal worden (her)benoemd.

De inschrijvingstermijn voor tegenkandidaten eindigt volgende week dinsdag. Volgens de FIFA is er nog geen informatie binnengekomen over mogelijke opponenten van Infantino. Een gegadigde moet de steun hebben van minimaal 5 van de 211 aangesloten FIFA-lidstaten.

Vega speelde in zijn loopbaan voor onder meer Grasshoppers en Tottenham Hotspur. Na zijn professionele carrière bouwde de 23-voudige oud-international een bestaan op als vermogensbeheerder in Londen.