Sentimenten opzij bij Davis Cup

Nederland moet Tsjechië verslaan om finale Davis Cup te bereiken.

AMSTERDAM - Hij koestert herinneringen aan meeslepende vijfsetters tijdens dramatische driedaagse ontmoetingen. Maar Paul Haarhuis doet niet sentimenteel over de ingrijpende veranderingen in de Davis Cup. Komende vrijdag en zaterdag hoopt de Nederlandse captain te winnen van Tsjechië en zich zo voor de finale in Madrid te plaatsen. „Daar moeten we bij zijn.”