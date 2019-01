Prachtig eerbetoon Arsenal aan Sala

The Gunners nemen het in eigen huis op tegen Cardiff City. Die club had de aanvaller vorige week voor 18 miljoen euro gekocht van Nantes, maar door een alle waarschijnlijkheid noodlottig vliegtuigongeluk zal hij nooit een wedstrijd spelen voor de club uit Wales.

Arsenal heeft de Argentijnse aanvaller in het programmaboekje wél gewoon opgenomen in de selectie van Cardiff. Daarmee eert de club uit Londen Sala, die al ruim een week is vermist.

Minuut stilte

Bovendien werd er voordat het duel begon door alle aanwezigen in het Emirates Stadium een minuut stilte in acht genomen voor Sala. Tijdens die stilte werd er een foto van Sala op de grote schermen vertoond in het stadion.

Een privéjet met daarin de spits van Cardiff City verdween vorige week boven het Kanaal. De autoriteiten zijn inmiddels gestopt met zoeken naar het vliegtuig, waarin behalve Sala ook een 59-jarige piloot zat. De familie van de Zuid-Amerikaan is nu zelf bezig met het zeegebied te doorzoeken.

