Jonge Noor van Ajax naar Heerenveen

Anderhalf jaar geleden nog werd Johnsen voor ruim twee miljoen euro overgenomen door Ajax, van SC Heerenveen. De jonge aanvaller wordt woensdagochtend medisch gekeurd en zal ’s middags worden gepresenteerd in het Abe Lenstra Stadion.

Johnsen kwam niet voor in de plannen van Erik ten Hag, maar geldt in Friesland als de oude bekende die zeer welkom is. Heerenveen plukte de vleugelaanvaller al op zeer jonge leeftijd weg bij Rosenborg en zag de Amsterdammers met hem aan de haal gaan, net op het moment dat hij vorig seizoen het eerste elftal leek te gaan halen.

Johnsen maakte veel indruk in de voorbereiding, maar werd voor een miljoenensom weggeplukt door Ajax. Ook daar was zijn talent opgevallen, maar in Amsterdam speelde hij na anderhalf jaar nog steeds zijn wedstrijden in Jong Ajax.

Johnsen haalt het eerste elftal van Heerenveen nu alsnog. De Friezen halen met hem een speler binnen die de club al door en door kent, wat het gemakkelijk zal maken om zich aan te passen.