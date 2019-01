Hirscher brengt Oostenrijkers in extase

De Oostenrijkse skiër was zowel in de eerste als in de tweede run de snelste voor 45.000 toeschouwers onder het kunstlicht. De Fransman Alexis Pinturault moest in de eindstand 1,21 seconden toegeven op zijn rivaal. De Zwitser Daniel Yule eindigde op 1,60 van de winnaar op de derde plek.

In de wereldbekerstand verstevigde Hirscher zijn leidende positie, zowel op de slalom als in de algemene stand. Hij won de spectaculaire avondwedstrijd in Schladming voor de derde keer. Het was zijn 68e wereldbekerzege in totaal.

De Fransman Clément Noël, die in de voorgaande races in Wengen en Kitzbühel verrassend zegevierde, verspeelde zijn hattrick door een misser in de eerste run waarna hij meteen klaar was.