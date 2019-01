Enorme dreun voor Manchester City

De ploeg van Pep Guardiola ging in het uitduel met Newcastle United onderuit: 1-2. Door de zeperd kan Liverpool het gat met City woensdagavond weer vergroten tot zeven punten. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum nemen het op Anfield op tegen Leicester City.

In de prille beginfase kwam City nog wel op voorsprong in Newcastle. Sergio Aguero opende de score. Maar dankzij een doelpunt van Salomon Rondon in de 66e minuut en een benutte strafschop van Matt Ritchie een kwartier later verlieten de gasten met een enorme kater Newcastle.

Zegereeks United sneuvelt

Manchester United is nog altijd onverslaanbaar onder leiding van interim-trainer Ole Gunar Solskjaer. Al sleepten The Mancunians op miraculeuze wijze een gelijkspel uit het vuur: 2-2.

United kwam in de 81e minuut op een 0-2 achterstand, maar dankzij late treffers van Paul Pogba (penalty en Victor Lindeløf pakte de thuisploeg alsnog een punt. Voor Burnley scoorden Ashley Barnes en Chris Wood.