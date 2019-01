Arsenal wint op avond in teken van Sala

Pierre Emerick-Aubameyang (strafschop) en Alexandre Lacazette maakten de doelpunten namens Arsenal op een emotionele avond in Londen. In de slotfase maakte Nathaniel Mendez-Laing nog een fraaie treffer voor Cardiff, 2-1.

Emiliano Sala had dinsdag zijn debuut moeten maken tegen Arsenal. De Argentijnse spits werd door Cardiff City overgenomen van Nantes, maar nadat hij afscheid had genomen van zijn ploeggenoten in Frankrijk is hij vermoedelijk verongelukt met een privévliegtuigje boven het Kanaal. Arsenal had Sala als eerbetoon opgenomen in het programmaboekje.

Bekijk ook: Prachtig eerbetoon Arsenal aan Sala

Fulham met Ryan Babel in de ploeg wist een 0-2 achterstand in de tweede helft om te zetten in een 4-2 overwinning op Brighton Hove & Albion. Davy Pröpper en Jürgen Locadia zagen in het veld dat ploeggenoot Glenn Murray er twee maakte. Fulham maakte er in de tweede helft vier. Bij de vierde kreeg Babel een assist op zijn naam.

Fulham staat voorlaatste en de nummer laatst Huddersfield Town zag het gat nog groter worden. Terence Kongolo en Juninho Bacuna verloren met hun nieuwe Duitse trainer Jan Siewert met 0-1 van Everton.