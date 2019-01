Nederlands getint Mechelen naar bekerfinale

Mechelen, dat uitkomt op het tweede niveau, won met drie Nederlanders van competitiegenoot Union. In Vorst werd het 1-2 nadat de wedstrijd in Mechelen in 0-0 was geëindigd.

Doelman Michael Verrips stond samen met de Nederlandse verdedigers Lucas Bijker en Arjan Swinkels de hele wedstrijd in het veld. Zij zagen aanvaller Igor De Camargo na een half uur het eerste doelpunt van de wedstrijd maken. Clément Tainmont verdubbelde de score. De tegentreffer van Max Besuschkow in blessuretijd kwam te laat.

De andere halve finale van het Belgische bekertoernooi gaat tussen twee clubs die op het hoogste niveau uitkomen. KV Oostende en KAA Gent staan woensdag tegenover elkaar. De eerste wedstrijd in Gent eindigde in 2-2.

Coppa Italia

In Italië heeft AC Milan de halve finale van de Coppa Italia bereikt. In Milaan werd Napoli knap verslagen met 2-0. De Pool Krzysztof Piatek was bij zijn basisdebuut goud waard voor Milan.

De 23-jarige spits kwam deze winter over van Genoa voor 35 miljoen euro. Piatek scoorde voor Genoa dertien keer in de competitie en zesmaal in de beker. Dinsdagavond ging hij in Milaan verder waarmee hij in Genua bezig was.

Waar Piatek in zijn invalbeurt in de competitie tegen hetzelfde Napoli (0-0) het net nog niet wist te vinden was het bij zijn eerste basisplek na ruim tien minuten raak. Was zijn eerste nog een beheerste schuiver, in de 27e minuut toonde de Pool ook dat hij uit een individuele actie kan scoren. Hij trok naar binnen, liep langs een verdediger en haalde diagonaal uit.

Twaalf minuten voor het einde ging Piatek onder luid applaus van het veld.