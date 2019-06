Nederland eindigt totaal leeggespeeld als tweede bij Nations League

Een lucratief toetje trouwens met 10,5 miljoen euro aan bonus terwijl de KNVB negen miljoen euro tegemoet mag zien vanuit het UEFA-hoofdkwartier in het Zwitserse Nyon.

Totaal leeggespeeld strompelde Oranje als tweede over de finish in Porto tegen de Europees kampioen van 2016 in Frankrijk. Ditmaal niet door Ronaldo, maar door Valencia-middenvelder Conçalo Guedes. Zijn afstandschot na een uur spelen was Jasper Cillessen te machtig; 1-0. In de zomer krijgen de Nederlandse internationals en Koeman een herkansing om de beste van Europa te worden tijdens EURO 2020.

Ⓒ AFP

Ⓒ AFP

Daarvoor kan de formatie van Koeman de ervaring van de Final Four in Portugal meenemen. Dan zal de ploeg ook meer gewend zijn aan het podium. Want eigenlijk was het Nederlands elftal geen moment zichzelf in de eindstrijd. Hoewel het toch brutaal het initiatief nam in Estadio do Dragāo de eerste tien minuten. Bijna geen moment kwamen de Portugezen aan de bal. Wat ze overigens geenszins verontrustten want dat is hoe de Europees kampioen van Fernando Santos het graag ziet. Counteren vanuit de omschakeling met Ronaldo als diepste spits en Manchester City-aanvaller Bernardo Silva dooromheen.

Maar Oranje was zorgvuldig met het balbezit en nam geen overdreven risico’s, beseffende welk gevaar balverlies zou kunnen opleveren. Trouwens, evenals donderdag in Guimaraes tegen Engeland werd Virgil van Dijk continu uitgefloten als hij in balbezit kwam. Veel aanwezige Engelse fans, die wel even dachten dat Engeland de eindstrijd zou halen en daarvoor bij voorbaat een finaleticket aanschaften, reageerde hun frustraties af op de aanvoerder van Oranje en speler van Liverpool.

De Engelse fans, die kozen voor de wedstrijd Engeland-Zwitserland in Guimaraes om de derde plaats in de Nations League, waren er overigens de oorzaak van dat vele stoeltjes leeg bleven in het stadion. Evenals de torenhoge toegangsprijzen, in ieder geval voor de doorsnee Portugees, van gemiddeld zo’n 90 euro. Een affiche als Portugal-Nederland in de finale van de Nations League verdient een uitverkocht huis. Van de capaciteit van 50.000 plaatsen waren zo’n 40.000 stoelen bezet.

Na de sterke openingsfase van Nederland nam Portugal de wedstrijd steviger in handen en zette Jasper Cillissen enkele keren aan het werk. Voornamelijk met afstandschoten van Bruno Fernandes, de ploeggenoot van Bas Dost bij Sporting Lissabon, Silva en Ronaldo. De Nederlandse verdedigers hadden CR7 aardig in de smiezen. Al zag Matthijs de Ligt een beuk van achteren bij een corner niet aankomen en ging hij neer. De pietlut uit Spanje met de fluit in zijn mond – Alberto Undiano Mallenco – deed niets en José Fonte mocht vrij inkoppen. Cillessen stond opnieuw op zijn post bij de kopbal van Koemans oud-speler bij Southampton.

Ⓒ BSR Agency

De cornerverhouding van vijf voor Portugal tegen één voor Oranje vertelde het verhaal dat Oranje voor rust dus weinig had in te brengen en niet naar zijn mogelijkheden speelde. Rui Patricio, doelman van Portugal, kon dat trouwens bevestigen want hij kreeg geen enkele bal tussen de palen te verwerken. Eenmaal had Steven Bergwijn kunnen uithalen, maar hij wachtte te lang. In de Eredivisie geen probleem, op het hoogste podium is je kans dan verkeken.

Ⓒ VI Images

Hoewel Koeman na rust Quincy Promes bracht voor de tegenvallende Ryan Babel, veranderde er niets aan het spelbeeld. In korte tijd kreeg Oranje drie corners te verwerken, maar de aanwezige lengte en kopkracht van Van Dijk en De Ligt voorkwamen problemen.

Overigens bij de eerste serieuze tegenstoot van het Nederlands elftal na rust – Depay zette in de 57e minuut goed door en kon voorgeven – werkte Ruben Dias de bal bijna in eigen doel. Het gaf de ploeg van Ronald Koeman niet het juiste zetje in de goede richting. Integendeel, drie minuten later profiteerde Portugal van de grote ruimtes, die Oranje steeds vaker begon weg te geven. Silva legde breed op Gonçalo Guedes, die vernietigend uithaalde. Cillessen kreeg zijn hand onvoldoende tegen de bal: 1-0.

Vaak al geroemd afgelopen seizoen moesten de elf van Koeman wederom veerkracht en mentaliteit tonen om zich terug te vechten van een achterstand. Zoals tegen Engeland. Een kopbal van Depay werd gepakt door Patricio. Je zag echter steeds meer krachten wegvloeien bij de Nederlandse spelers. Het seizoen duurde één helft te lang, het ’tankie’ was leeg en hoewel de Portugezen evenmin allerfrist oogden konden zij de kleine voorsprong toch over de streep trekken en zich laten huldigen als de eerste winnaar van de Nations League.