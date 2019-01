Advocaat zal geen ’nee’ zeggen tegen Feyenoord

Ja, Louis van Gaal heeft een prachtig cv. Maar die heeft in een eerder stadium al aangegeven dat hij niet wilde ingaan op een aanbod van Van Geel. Guus Hiddink neemt geen Nederlandse club meer en aan het terughalen van Fred Rutten denkt Feyenoord helemaal niet. Bovendien heeft die nauwelijks prijzen veroverd in zijn loopbaan als trainer.

Advocaat is daarom de belangrijkste gegadigde voor de opvolging van de man die Feyenoord afgelopen zondag naar een 6-2 overwinning op Ajax leidde.

De Hagenaar, die in de zomer FC Utrecht verlaat en daar plaats maakt voor John van den Brom, heeft nog de energie om door te gaan als trainer. Feyenoord is voor hem door zijn eerdere interim-periode als adviseur van Van Bronckhorst, bekend terrein. Bovendien past het goed bij zijn wens om dicht in de buurt van zijn woonplaats in Zuid-Holland te blijven.

Advocaat zou het ook niet gek vinden als Feyenoord bij hem uitkomt. Zeker is dat De Kleine Generaal geen ’nee’ zegt als de Rotterdammers in de komende weken bij hem aankloppen. Hij is in het verleden een paar keer dicht bij een vaste aanstelling geweest, maar door zijn avontuur bij PSV en vele lucratieve contracten in het buitenland kwam het er niet eerder van.

Toen Advocaat een paar jaar terug wel op het veld stond naast Van Bronckhorst, heeft hij zich netjes opgesteld. Dat is de directie van Feyenoord bijgebleven. Hij was er niet op uit om Van Bronckhorst het laatste zetje te geven en diens plaats op de bank in te nemen. Dat had gekund, want de ex-international bereikte in die periode met zijn ploeg sportief een dieptepunt. Advocaat was echter vastbesloten om zijn oud-pupil weer in het zadel te helpen en wilde dat Van Bronckhorst zou slagen als coach. Daardoor had hij een grote bijdrage, kun je achteraf stellen, aan het succes dat de jonge trainer later zou krijgen bij zijn club.

Voor Van Geel is belangrijk dat Advocaat de selectie ook al goed kent en de mogelijkheden ziet bij Feyenoord. De opvolging kan daardoor snel worden geregeld.