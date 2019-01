Gudde topkandidaat voor opvolging Nijland

In Groningen is een selectiecommissie geformeerd met Erik Mulder, KNVB-commissaris en voormalig financieel directeur van FC Groningen, om de Trots van het Noorden van een volledig nieuwe clubleiding te voorzien. Niet alleen moet Nijland worden opgevolgd, er dient ook een nieuwe rvc te komen en een vervanger voor de afzwaaiende technisch manager Ron Jans.

Langer op de radar

Vanwege zijn rol in de selectiecommissie bij FC Groningen is Mulder per 1 januari voor drie maanden ontslagen van zijn taken als rvc-lid in Zeist om zo iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Mulder keert zo goed als zeker niet terug naar de KNVB, omdat hij geldt als de beoogde voorzitter van de nieuwe rvc van FC Groningen. In zijn rol als commissaris bij de bond houdt Mulder toezicht op Eric Gudde, in zijn nieuwe functie als commissaris bij FC Groningen zou hij diens zoon Wouter moeten beoordelen.

De kwaliteiten van de jonge Gudde werden al eerder onderkend, want hij stond op de radar bij ADO Den Haag en zijn naam zong rond bij Heracles Almelo als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Er was zelfs een stroming rondom Feyenoord die ’de zoon van’ naar voren schoof als kandidaat-directeur. Gudde kent ondanks zijn jeugdige leeftijd het reilen en zeilen in het betaald voetbal.

Groei bij Excelsior

Hij heeft een vader die tien jaar lang de functie van algemeen directeur bekleedde bij Feyenoord, loopt al sinds medio 2012 in de top rond van Excelsior (per medio 2014 als commercieel directeur) en is zelf oud-prof van Sparta, RKC Waalwijk en Excelsior. Gudde, die tijdens zijn spelerscarrière zijn universitaire studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam afrondde, stopte op 26-jarige leeftijd met betaald voetbal om zich op zijn maatschappelijke carrière te richten. Naar nu blijkt niet zonder succes.

Samen met algemeen directeur Ferry de Haan weet Gudde bij Excelsior jaarlijks een groei te realiseren. Bij een kleine club, in een stad die met Feyenoord en Sparta twee grotere bolwerken heeft qua aantrekkingskracht. De Kralingers spelen alweer vijf jaar in de Eredivisie. Voor Gudde, die toegeeft gesproken te hebben met de selectiecommissie, is een move naar Groningen een geweldige kans om stappen te maken.

De komst van Gudde is een eerste zet in het vormgeven van de nieuwe Groningen-top. Gezamenlijk zal daarna worden gekeken naar een nieuwe technisch directeur bij de huidige Eredivisionist.