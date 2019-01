’Oranje’ duivel wil Van der Poel vloeren

Wout van Aert tijdens de training van Jumbo-Visma. Ⓒ De Telegraaf

ALICANTE - „Eindelijk een wereldkampioen in onze groep”, grapt Dylan Groenewegen wanneer Wout van Aert tijdens de training aan de Costa Blanca een bodywarmer in de regenboogkleuren aantrekt. Van de Amsterdamse humor en bluf houdt de Vlaming wel. Als nieuwkomer in de wegformatie van Jumbo-Visma kent de Belg, die zondag in het Deense Bogense voor de vierde keer op een rij de wereldtitel veldrijden hoopt te veroveren, geen aanpassingsproblemen tussen de ’Ollanders’.