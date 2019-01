Miljoenenaankoop PSV: Flop of toch top?

Maxi Romero begint plots te scoren in Argentinië. Ⓒ Pro Shots

EINDHOVEN - Waar is Maxi? Het klinkt als een spelshow, maar die vraag houdt de aanhang van PSV nog steeds bezig. De voor het publiek al zo lang onzichtbare miljoenenaankoop van de Eindhovenaren speelt en scoort inmiddels eindelijk. Weliswaar op een toernooi in Chili, maar het is een begin.