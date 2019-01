Opdam in de wolken met sensationele transfer

Levi Opdam (rechts) maakt een droomtransfer naar Paris Saint-Germain. Ⓒ PRO SHOTS

AMSTERDAM - De voetbaltoekomst lacht Levi Opdam (22) weer toe. De verdediger werd in oktober 2018 weggestuurd bij (Jong) AZ, maar maakte gisteren een van de meest opvallende transfers van deze winterperiode. ,,Als PSG langskomt, knijp je jezelf wel even in je arm”, lacht het product van de AZ-opleiding, dat een contract voor een half jaar tekende en aansluit bij PSG onder 23.