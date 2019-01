Alaphilippe grijpt de macht in San Juan

De Franse wielrenner van Deceuninck-Quick-Step was de snelste in de tijdrit over 12 kilometer in Pocito. Hij finishte in tropische omstandigheden in een tijd van 13 minuten en 41 seconden. Daarmee was Alaphilippe 12 seconden sneller dan de Italiaan Valerio Conti. De Belg Remco Evenepoel, ploeggenoot van de winnaar, eindigde met dezelfde achterstand op de derde plaats.

In het algemeen klassement nam Alaphilippe de leidende positie over van de Colombiaan Fernando Gaviria, die in de tijdrit als nummer zes 21 seconden toegaf op de beste tijd. Gaviria staat nu tweede, op 18 seconden van de nieuwe koploper. Alaphilippe won maandag ook al de tweede etappe in de Argentijnse rittenkoers, die woensdag de langste etappe over 185 kilometer op het programma heeft staan.

Alaphilippe behaalde vorig seizoen twaalf overwinningen. Hij won onder meer de Waalse Pijl en de Clasica San Sebastian. Ook schreef de Fransman twee ritten in de Tour de France op zijn naam.