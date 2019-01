Olympisch kampioen op de pijnbank

Ids Postma schaatst de Alternatieve Elfstedentocht. Ⓒ Timsimaging

TECHENDORF - Vrijwel onherkenbaar reed hij zijn rondjes over de bevroren Weissensee. Onder de rode muts en de flitsende skibril waren alleen een stevige snor met ijspegels en een bescheiden baardje te zien. Maar hij was het echt. Voor even was Ids Postma (45) terug in de schaatswereld. Het werd een weerzien in het kader van ’pijn is fijn’ voor de veehouder uit Deersum, die zich tegenwoordig prima vermaakt in de anonimiteit van de Friese weilanden.