Cardiff City onderuit: ’Er zijn belangrijkere dingen’

Emiliano Sala, die sinds ruim een week wordt vermist, had dinsdag zijn debuut moeten maken bij Cardiff. De Argentijnse spits werd door Cardiff City overgenomen van Nantes, maar nadat hij afscheid had genomen van zijn ploeggenoten in Frankrijk is hij vermoedelijk verongelukt met een privévliegtuigje boven het Kanaal.

„Zoiets als deze week heb ik nog nooit meegemaakt. Het was erg emotioneel. „Voor de aftrap zeiden we tegen elkaar dat we een goed resultaat moesten neerzetten voor Sala”, aldus Warnock.