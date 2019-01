Langer in cel voor mishandelen shorttrackvedette

Een rechtbank in Seoul achtte in hoger beroep een zwaardere straf op zijn plaats voor zijn mishandeling van tweevoudig olympisch kampioene Shim Suk-hee.

De 21-jarige Shim heeft haar voormalige coach Cho ook beschuldigd van seksueel misbruik. Een onderzoek tegen die aanklacht loopt nog, maar haar onthulling heeft wel voor een kettingreactie gezorgd. Tal van andere sportvrouwen zijn naar buiten gekomen met beschuldigingen over seksueel misbruik. De mensenrechtenorganisatie in Zuid-Korea heeft het grootste onderzoek ooit aangekondigd en is van plan 30.000 sporters, coaches en officials te ondervragen.

De rechtbank van Seoul was niet mild over Cho en sprak zijn afschuw uit over de keiharde aanpak van de trainer. ,,Hij schopte en sloeg haar hard van jongs af aan, omdat ze volgens hem een slappe houding aannam tijdens de training.''