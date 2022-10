Sport Kort: Liverpool-coach Klopp krijgt forse boete na rood tegen ManCity

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

WADA naar sporttribunaal als Russen dopingzaak Valieva stilhouden

18.09 uur: Het mondiale antidopingbureau WADA zal bij het sporttribunaal CAS een zaak beginnen tegen het Russisch antidopingbureau Rusada, als die niet snel de vertraging in het onderzoek van kunstschaatsster Kamila Valieva oplost. Voorzitter Witold Banka sprak zijn zorgen over de voortdurende vertraging in de zaak uit via Twitter.

Rusada kwam vorige week met een korte verklaring waarin het aangaf het onderzoek en de uitspraak geheim te houden. Omdat Valieva 15 jaar was op het moment van de positieve dopingtest en daarmee minderjarig, is Rusada niet verplicht om details van de zaak naar buiten te brengen. WADA wees er echter op dat de kwestie al openbaar is sinds de kunstschaatsster begin dit jaar tijdens de Olympische Spelen van Beijing verzeild raakte in de dopingaffaire.

Valieva leidde Rusland in Beijing naar het goud in de landenwedstrijd, maar een dag later kwam naar buiten dat ze eind vorig jaar positief had getest op een verboden middel. Het leidde tot een dagenlange rel op de Winterspelen. Sporttribunaal CAS bepaalde in een spoedzitting dat Valieva ondanks haar dopingzaak toch mocht meedoen aan het individuele toernooi. Vanwege haar minderjarigheid genoot ze een ’beschermde status’. De topfavoriete eindigde daar na een mislukte vrije kür als vierde.

Liverpool-coach Klopp krijgt forse boete na rood tegen ManCity

17.47 uur: De Engelse voetbalbond FA heeft Liverpool-coach Jürgen Klopp een stevige boete gegeven naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Manchester City. De trainer moet 30.000 pond (34.737 euro) overmaken.

Klopp werd medio oktober tegen City weggestuurd vanwege het uitschelden van een assistent-scheidsrechter, nadat Mohamed Salah geen vrije trap had gekregen na een duel.

De Duitse coach had zich na afloop van de 1-0-overwinning op Anfield al verontschuldigd voor zijn gedrag en aangegeven dat hij zelf ook vond dat hij een rode kaart verdiende. Liverpool kan echter nog in beroep gaan.

Mexico doet gooi naar Olympische Spelen 2036

11:19 uur Mexico heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2036. Dat heeft het Mexicaanse olympisch comité, dat binnenkort het honderdjarig bestaan viert, bekendgemaakt.

Mexico organiseerde de Spelen eerder in 1968 en is het eerste land dat de kandidatuur voor 2036 naar buiten heeft gebracht. Egypte zou ook op het punt staan zich kandidaat te stellen.

De eerstvolgende Spelen worden in 2024 in Parijs gehouden. Daarna zijn Los Angeles (2028) en Brisbane (2032) aan de beurt. Mexico is een van de landen waar in 2026 het WK voetbal wordt gehouden. De duels van dat toernooi zijn verder in de Verenigde Staten en Canada. Mexico organiseerde het WK voetbal eerder in 1970 en 1986.

Schalke 04 vindt in bij concurrent ontslagen Reis nieuwe trainer

10:00 uur Het in Duitsland slecht presterende Schalke 04 heeft in Thomas Reis een nieuwe trainer gevonden. De 49-jarige Duitser werd vorige maand nog ontslagen bij Schalke’s concurrent VfL Bochum na een slechte seizoenstart. Reis is de opvolger van de vorige week bij Schalke ontslagen Frank Kramer.

Kramer, die afgelopen zomer was aangesteld, werd verantwoordelijk gehouden voor de slechte start in de competitie met één zege in de eerste tien wedstrijden. De club uit Gelsenkirchen, waar oud-AZ’er Thomas Ouwejan basisspeler is, staat nu laatste in de Bundesliga met 1 punt achterstand op Bochum. Dit is weer de eerste jaargang van de voormalige topclub op het hoogste niveau in Duitsland na de promotie van vorig seizoen.

Woensdag maakte sportief directeur Rouven Schröder nog bekend om „persoonlijke redenen” op te stappen bij Schalke. Voor hem moet nog een opvolger worden gevonden.

NBA-ster Antetokounmpo scoort er weer op los

08:08 uur Met voor het tweede duel op rij meer dan 40 punten is Giannis Antetokounmpo opnieuw van grote waarde geweest voor Milwaukee Bucks. Dankzij de 110-99-overwinning op Brooklyn Nets bleef de ploeg ook na drie duels ongeslagen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA.

Antetokounmpo was er in het derde kwart met 17 punten voor een groot deel verantwoordelijk voor dat de Bucks in het eigen Fiserv Forum een achterstand van 12 punten bij rust wegwerkten. Met ook nog 17 punten in het laatste kwart kwam de Griekse vedette uit op 43 punten. Zaterdag was hij in het duel met Houston zelfs goed geweest voor 44 punten.

Brooklyn-coach Steve Nash moest na een woede-uitval in het derde kwart de arena verlaten. Hij had zich opgewonden over een niet bestrafte overtreding van Antetokounmpo op Patty Mills. Nash moest door medespelers en assistent-coaches van het veld worden gehaald en zag niet hoe zijn ploeg daarna ten onder ging in Milwaukee.