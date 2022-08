Rechstback Witry na één seizoen al weer vertrokken bij AZ

Voetbal

Frenkie de Jong en Depay niet in basiself Barcelona

Trainer Xavi van FC Barcelona laat de Franse aankoop Jules Koundé tegen Real Valladolid in de basis debuteren. Het is de Spaanse club eindelijk gelukt om de verdediger in te schrijven bij de organisator van La Liga. Frenkie de Jong moet net als onder anderen Memphis Depay en Ansu Fati genoegen nemen...