Van Aert blijft cross omarmen

Vorig voorjaar bewees de nieuwe aankoop van Jumbo-Visma dat hij de potentie heeft om ook tot de betere klassieke wegrenners van zijn generatie uit te groeien. Derde in de Strade Bianche, negende in de Ronde van Vlaanderen en tiende in Gent-Wevelgem waren opmerkelijke prestaties voor een debutant.

Van Aert heeft dus geproefd hoe zoet het klassieke voorjaar kan smaken. Desondanks is de honger voor het cyclocross niet afgenomen. ,,Ik had best wel schrik dat ik het veldrijden minder leuk zou vinden. Hoewel de cross me deze winter niet bracht wat ik hoopte, blijf ik het een fantastische sport vinden. Ik kick om tussen al die mensen te fietsen. Ik heb wel ervaren dat de Ronde van Vlaanderen een stuk groter is, dan dat ik me dat vooraf had voorgesteld. Dé Ronde is toch wel het summum. Ik ben al trots dat ik daar toch een keer aan de start heb gestaan. Maar ik zal na deze winter zeker geen afscheid nemen van het veldrijden. Ik zou het mezelf nooit vergeven om na een minder cross-seizoen te stoppen. Als ik het ooit doe, dan is het na een heel sterke winter.”

Zondag hoopt Van Aert in Denemarken voor de vierde keer op rij de wereldtitel veldrijden te veroveren, maar dan zal hij wel moeten afrekenen met Mathieu van der Poel.

