11th Hour Racing Team wint tóch Ocean Race

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Schade aan de boot van 11th Hour Racing Team die terug is gekeerd in de haven na een aanvaring. De race vertrok uit Scheveningen naar Genua voor de finish van de Ocean Race. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De kogel is door de kerk. 11th Hour Racing Team mag zich de winnaar van de Ocean Race noemen. Het Amerikaanse team is door de jury gecompenseerd voor het mislopen van punten in de laatste etappe, waardoor het toch de eindzege opstrijkt.