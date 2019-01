’Van Dijk is de beste verdediger in de wereld’

Beide mannen komen elkaar woensdagavond weer tegen als koploper Liverpool in eigen huis tegen Leicester speelt.

„Toen ik bij Southampton zat, was hij natuurlijk al een goede speler. Toen zei ik al dat Van Dijk de beste verdediger ter wereld was, maar hij dacht toen te makkelijk en had zo zijn gewoonten. „Hij was gewend om diep op zijn eigen helft te verdedigen. Soms speelde hij ook te gemakzuchtig”, tekent The Independent op uit de mond van Puel.

„In het begin was wat lastig om het daarover met hem te hebben en om het te veranderen. Dan werd hij boos. Maar stap voor stap is hij veranderd en heeft hij zich verbeterd. Bij Liverpool is hij echt een nieuwe dimensie ingegaan. Hij is een fantastische speler. Mijn gevoel over hem is niet veranderd toen hij naar Liverpool overstapte.”