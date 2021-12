Denzel Dumfries helpt Inter aan historisch clubrecord

De eer om het record te breken was weggelegd voor Denzel Dumfries. In het duel tegen hekkensluiter Salernitana scoorde de international van Oranje na 33 minuten de 0-2. Die wedstrijd eindigde uiteindelijk in 0-5.

Het absolute record in Italië staat op naam van AC Milan. In 1950 scoorden de Rossoneri liefst 120 doelpunten. In 1948 scoorde Milan 105 keer, Torino scoorde in 1947 en 1948 respectievelijk 111 en 114 goals. Juventus strandde in 1933 op exact 100 doelpunten.