Neymar weer lang uit roulatie

Dat betekent onder andere dat de Braziliaanse vedette de ontmoetingen met Manchester United in de achtste finales van de Champions League moet missen.

Vorige week strompelde Neymar in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Strasbourg (2-0) huilend van het veld, na een trap op zijn rechterenkel.

Neymar liep in februari vorig jaar een gebroken middenvoetsbeentje op. De duurste voetballer ter wereld moest in eigen land een operatie ondergaan en was maar net op tijd fit voor het WK. De 'Seleção' werd in Rusland in de kwartfinale uitgeschakeld door België.