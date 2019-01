Tegenvaller voor Leerdam in aanloop naar WK afstanden

In principe komen de WK afstanden van volgende week in het Zuid-Duitse Inzell niet in gevaar voor Leerdam. De eerste wedstrijden vinden op donderdag 7 maart plaats.

Leerdam mag in Inzell uitkomen op de 500 en 1000 meter. Bovendien is ze door bondscoach Jan Coopmans geselecteerd voor de teamsprint.

„Zondagochtend tijdens de tweede dag van het NK sprint schoot het bij het inrijden in haar lies”, aldus trainer Martin ten Hove. „Ze heeft toen wel gewoon gereden en de lies heeft het gehouden, maar op dit moment willen we geen risico nemen. Dit besluit is vooral uit voorzorg genomen.”

Leerdam was afgelopen weekeinde uitstekend op dreef tijdens het NK sprint in Heerenveen. De 20-jarige Westlandse, bezig aan haar eerste seizoen bij de senioren, zegevierde op drie van de vier afstanden en sleepte op die manier de titel binnen.

Bekijk ook: Leerdam op indrukwekkende wijze naar titel NK sprint

Leerdam steekt sowieso in een goede vorm. Eerder deze maand eindigde ze nog als vierde bij de EK sprint in Collalbo.