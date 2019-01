Ten Kate Racing werkt hard aan rentree in WK Superbike

Vorig jaar werd het tuningbedrijf uit Nieuwleusen dat jarenlang de Honda-belangen behartigde, verrast door het besluit van de Japanse fabrikant om niet meer met de Nederlanders in zee te gaan maar voor een ander team te kiezen. Het bedrijf van Gerrit en Ronald ten Kate besloot daarop de race-afdeling stop te zetten.

Desondanks richt Ten Kate zich op een comeback in de Europese races van het WK Superbike die vanaf 5 april beginnen. Op 22 februari start het seizoen op het circuit van Phillip Island in Australië, waar Yamaha-coureur Michael van der Mark de enige Nederlandse deelnemer is. Ten Kate Racing dat op twee buitenlandse rijders een optie heeft uitstaan, is in gesprek met enkele hoofdsponsoren.

„Zolang er niets is getekend, kunnen we ook niks zeggen over het komende jaar. De tijd dringt, want er moeten spullen besteld worden en we kunnen de optie op de rijders niet blijven aanhouden. Tussen nu en een week moet bekend zijn wat we gaan doen”, vertelde Bos.

Ten Kate Racing staat ook in contact met WK-promotor Dorna die steun heeft toegezegd. „Dat klopt, maar het is niet zo dat Dorna ons nu gaat financieren met een paar ton. Dat zou het leven wel een stuk makkelijker maken”, aldus Bos die nog niet wil zeggen met welk motormerk de mogelijke rentree wordt gemaakt. „Of dat een Japanse of Duitse fabrikant is, maakt niet uit. Er valt ook niet veel te kiezen.”