Update: Feyenoord heeft ’Red’ binnen

Johnston is een speler die bij The Reds geen kans in het eerste elftal kreeg en te veel concurrentie kende op de positie van centrale verdediger. Hij zat in het laatste jaar van zijn contract en verlaat Liverpool voor een bescheiden bedrag. Feyenoord neemt hem voor bijna drie ton over, maar moet wel een derde van de transfersom afstaan als hij ooit wordt verkocht. Die deal heeft Liverpool met alle spelers die de club vroegtijdig verlaten als jong talent.

Karsdorp heeft in twee seizoenen bij AS Roma door blessures amper kunnen voetballen en moet op huurbasis in De Kuip gaan spelen. Daarbij zal de medische staf hem goed moeten begeleiden om er zeker van te zijn dat hij weer op zijn oude niveau terugkeert. In dat geval is het een win-win-situatie voor AS Roma - dat bijna 18 miljoen euro voor hem betaalde - en Feyenoord.

Rick Karsdorp pakte in 2017 de landstitel met Feyenoord. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ricky van Wolfswinkel heeft met Feyenoord in principe overeenstemming over zijn financiële voorwaarden, maar hij kan pas officieel om de tafel gaan zitten met Feyenoord als de clubs een akkoord hebben bereikt. Tussen vraag en aanbod zit nog een verschil van een miljoen euro.

Feyenoord speelt donderdagavond tegen Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van de Europa League.