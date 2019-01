Bruma op weg naar Schalke 04

WAZ meldt dat Schalke 04 de Nederlander van Wolfsburg, waar hij momenteel nog onder contract staat, wil huren met een optie tot koop. De verdediger komt weinig aan spelen toe en meldde deze transferperiode open te staan voor een vertrek.

Medische keuring

Het enige wat Bruma nog in de weg staat om bij Die Königsblauen te spelen is de medische keuring. Als de 25-voudig international die succesvol doorloopt dan hoopt Schalke alles vandaag nog af te ronden.

Hoge nood

De nood bij de club uit Gelsenkirchen om een verdediger binnen te halen is hoog. De ervaren centrale verdediger Naldo vertrok al naar AS Monaco en Benjamin Stambouli kampt momenteel met een blessure (gebroken jukbeen). Defensieve versterking is dus meer dan welkom bij Schalke.

In 2016 maakte Bruma de overstap van PSV naar de Bundesliga voor zo’n slordige 11,5 miljoen euro. Mede door blessureleed maakte Bruma nog geen minuut dit seizoen. In totaal speelde hij 35 wedstrijden voor Wolfsburg.