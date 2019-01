Belgische biljartbond draait nederlagen terug

Dit zegt de voorzitter van de Belgische bond, Benny Van Goethem. Daarmee is de dreiging om het hele team uit de competitie te halen weggenomen.

Laken

In de biljartzaak van de familie Ceulemans zijn de biljarts voorzien van een ander laken dan waarmee de biljartbond een exclusief contract heeft. Alle deelnemende teams aan de competitie zijn verplicht om op het laken van de contractpartner te spelen. Als straf werden alle gespeelde wedstrijden van team Ceulemans na 1 december 2018 automatisch omzet in een 8-0 nederlaag.

Daardoor dreigt het team, dat onder de naam Mister 100 in Lier speelt, te degraderen uit de hoogste divisie. Kurt Ceulemans, de zoon van de legendarische Raymond Ceulemans en uitbater van de biljartzaak, wil de bond juridische aanpakken en zegt dat het laken van een concurrent goedkoper in aanschaf, onderhoud en verwarming is.

Kort door de bocht

Benny Van Goethem denkt dat het allemaal goed gaat komen. „Het is het goeie recht van Kurt om dit te doen, maar ik hoop niet dat dit tot in de rechtbank gaat. Of dit nog goed komt? Ik denk het wel. Kurt gaat soms kort door de bocht, maar meent het goed. Ik ga zelf soms ook kort door de bocht. Dat botst dan wel eens.”

Kurt Ceulemans is bepaald niet gerust op de uitspraak van de bondsvoorzitter „Ik ben benieuwd wanneer deze rectificatie zal gebeuren, gezien de niet zo snelle handelingen en reacties verwijzend naar eerdere en recente gebeurtenissen. Tenslotte hadden deze sancties nooit mogen doorgevoerd worden vermits we beroep hadden aangetekend!”,aldus Kurt Ceulemans.