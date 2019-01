Friday speelt de rest van het seizoen bij de huidige koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Bij AZ kwam de Nigeriaan op een dood spoor terecht. Dit seizoen kwam hij slechts twee keer in actie namens de Alkmaarders.

Promoveren

„Ik ben blij hier te zijn. Ik ken de club en het stadion natuurlijk en heb hier vorig seizoen voor Sparta nog gescoord”, meldt Friday op de clubwebsite van FC Twente. „Het was die middag een prima sfeer en dat maakte indruk. De komende maanden wil ik het team helpen en hoop ik uiteindelijk met de ploeg te promoveren.”

Ted van Leeuwen, technisch directeur van de club uit Enschede is blij met de komst Friday. „Fred had de keuze uit een aantal clubs en het is mooi dat hij voor FC Twente gekozen heeft. Hij wil de wereld laten zien dat hij nog niet is afgechreven en FC Twente biedt hem een uitstekend podium.”

Boere

De komst van Friday voedt de geruchten over een vertrek van de huidige spits van FC Twente: Tom Boere. Meerdere clubs hebben interesse getoond in de diensten van de aanvaller. Tot een transfer of verhuur is het tot dusverre nog niet gekomen.