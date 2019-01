Team Nederland onverwacht op zilver in MXGP of Nations

Team Nederland zal daarom met de startnummers 4,5 en 6 aan de start komen in de MX of Nations in Assen op 27-29 september aanstaande.

Gediskwalificeerd

Tijdens het officieuze wereldkampioenschap voor landenteams begin oktober in het Amerikaanse Red Bud bleek de brandstof bij de Italiaanse crosser Michele Cervellin niet conform het technisch reglement te zijn. Daardoor is het gehele Italiaanse team met kopman Tony Cairoli gediskwalificeerd en moet zijn zilveren medaille inleveren. Het Nederlands team met de rijders Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen promoveert aldus naar de tweede plaats, terwijl Groot-Brittannië het brons krijgt.

Mosterd na de maaltijd

Teammanager Patrice Assendelft zei het ’klungelig’ te vinden dat het vier maanden moest duren voordat de laboratoriumtest bekend werd. „Het is leuk dat we nu tweede zijn, maar het is mosterd na de maaltijd. We hebben er met de rijders een beetje om moeten lachen dat dit nieuws zo ’out of the bleu’ binnenkwam. Als we nog vier maanden wachten worden we misschien nog wel wereldkampioen als er bij Frankrijk wat gevonden wordt”, reageerde Assendelft op het late nieuws.

De betrokken landen moeten hun medailles nu afstaan of doorgeven. Voor Coldenhoff is dat makkelijk te doen want hij kan de zilveren plak meenemen voor de Engelsman Max Anstie tijdens hun gezamenlijke trainingsstage van het Standing Construct KTM-team.