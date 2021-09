Droomtransfer Luuk de Jong: verhuur aan FC Barcelona

FC Barcelona bereikte dinsdagavond laat overeenstemming met FC Sevilla en de speler over het huren van de ex-PSV’er voor één seizoen. Maar ver na middernacht zat De Jong nog in spanning over de goedkeuring van La Liga. Die maakte na enen in een twitterbericht bekend, dat de papieren voor de transfer van De Jong en de verhuur van Antoine Griezmann aan Atletico Madrid tijdig binnen waren gekomen en dat ze op dat moment nog werden gecheckt. Om half 4 maakte FC Barcelona de komst van Luuk de Jong wereldkundig, waarmee het Nederlandse contingent in Catalonië weer wat is vergroot.

De Jong treft bij Barca land- en naamgenoot Frenkie de Jong, oud-ploeggenoot Memphis Depay, Sergino Dest, assistent-trainer Alfred Schreuder, die hij nog kent van FC Twente, en natuurlijk trainer Ronald Koeman.

Koeman weet uit hun gezamenlijke Oranje-tijd exact wat hij aan De Jong heeft. Door het afscheid van Griezmann móést er aanvallend nog iemand bij Barcelona bij. De Jong trekt een jaar na zijn finest moment in het Sevilla-shirt nu waarschijnlijk naar Catalonië. Destijds werd hij met twee rake kopballen in de Europa League-finale tegen Internazionale (3-2 winst) de absolute held bij de club waarvoor hij twee jaar geleden PSV verliet.

De Eindhovenaren hoopten hem deze zomer in eerste instantie te verleiden tot een terugkeer. Dat kwam er niet van, met uiteindelijk een droomtransfer tot gevolg. De Jong belandde in Sevilla op een zijspoor, na het aantrekken van Rafa Mir en de (al eerdere) concurrentie van Youssef En-Nesyri. De Jong kwam in La Liga namens Sevilla tot tien goals in 69 duels, waarvan 38 als basisspeler.