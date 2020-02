Ajax tegen Getafe onder leiding van gevreesde Griek

De Europese voetbalbond heeft de Griekse scheidsrechter aangewezen voor de return in de zestiende finales van de Europa League.

Sidiropoulos leidde in het begin van dit seizoen de wedstrijd tussen Royal Antwerp en AZ in de Europa League. Beide ploegen klaagden na afloop van die wedstrijd over de Griekse arbiter, die strooide met twee rode kaarten en elf gele kaarten. Ajax begint het thuisduel tegen Getafe met een achterstand van 0-2.

Scheidsrechter Srdjan Jovanović uit Servië fluit donderdag het duel tussen LASK Linz en AZ in de zestiende finales van de Europa League. Beide ploegen speelden vorige week in Alkmaar gelijk: 1-1.